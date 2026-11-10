HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 10 Kasım Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Kasım 2026 tarihi, açık ve güneşli bir hava ile başlıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif serinlik, dışarıda vakit geçirmek için rahat bir ortam sunuyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi sebebiyle, dışarı çıkacaklar için hafif bir ceket öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artış göstermesi bekleniyor. Hava durumu belirtileri, açık hava etkinlikleri için plan yapmayı kolaylaştırır.

Malatya Hava Durumu! 10 Kasım Salı Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 10 Kasım 2026 tarihi hava durumu dengeli bir gün sunuyor. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif serinlik dışarıda vakit geçirmek için rahat bir ortam sağlıyor. Güneşli hava, doğanın keyfini çıkarma fırsatı veriyor.

Şehrin iklim özellikleri nedeniyle akşam sıcaklığı düşebilir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Ancak genel olarak ılımandır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 20 derece civarında kalacak. Hafta ortasına yaklaştıkça sıcaklık artacak. 22-24 dereceye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde serin hava hissedilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaksanız kat kat giyinmek iyi bir seçimdir.

Hava durumuna göre plan yapmanızda fayda var. Hava değişiklikleri sırasında dışarıda uzun süre kalacaklar için su ve atıştırmalık bulundurmak önemlidir. Serin havadan korunmak için bu tedbirler fayda sağlar. Güneş altında fazla kalmaktan kaçınmak da cilt sağlığı için gereklidir.

10 Kasım 2026 tarihi, açık ve ılıman hava koşuluyla geçiyor. Haftanın geri kalanı için umut verici bir başlangıç sunuyor. Bugün dışarıda keyifli bir gün geçirmenin tam zamanı. Özel planlarınızı hava tahminlerine göre şekillendirirseniz dış mekân aktivitelerinizden fayda sağlayabilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Sürpriz iddiaBir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor! Sürpriz iddia
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.