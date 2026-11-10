Malatya Hava Durumu! 10 Kasım Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Kasım 2026 tarihi hava durumu dengeli bir gün sunuyor. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif serinlik dışarıda vakit geçirmek için rahat bir ortam sağlıyor. Güneşli hava, doğanın keyfini çıkarma fırsatı veriyor.

Şehrin iklim özellikleri nedeniyle akşam sıcaklığı düşebilir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Ancak genel olarak ılımandır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 20 derece civarında kalacak. Hafta ortasına yaklaştıkça sıcaklık artacak. 22-24 dereceye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde serin hava hissedilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaksanız kat kat giyinmek iyi bir seçimdir.

Hava durumuna göre plan yapmanızda fayda var. Hava değişiklikleri sırasında dışarıda uzun süre kalacaklar için su ve atıştırmalık bulundurmak önemlidir. Serin havadan korunmak için bu tedbirler fayda sağlar. Güneş altında fazla kalmaktan kaçınmak da cilt sağlığı için gereklidir.

10 Kasım 2026 tarihi, açık ve ılıman hava koşuluyla geçiyor. Haftanın geri kalanı için umut verici bir başlangıç sunuyor. Bugün dışarıda keyifli bir gün geçirmenin tam zamanı. Özel planlarınızı hava tahminlerine göre şekillendirirseniz dış mekân aktivitelerinizden fayda sağlayabilirsiniz.