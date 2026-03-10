HABER

Malatya Hava Durumu! 10 Mart Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu 10 Mart 2026 tarihinde güneşli ve ılıman bir gün sunacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında seyredecekken, gece sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Özellikle gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilirken, sabah ve akşam serinliğine karşı kalın giyinmek önem taşıyor. Güneş koruyucu kullanmak da sağlıklı bir seçimdir.

Seray Yalçın

Malatya'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 ile 11 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 3 derece arasında değişecek. Bu durum, Malatya'da ılıman bir günün habercisidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar yine 10 ile 11 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 3 ile 5 derece arasında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü en yüksek sıcaklık 11 ile 12 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 2 ile 4 derece arasında seyredecek. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklıklar 11 ile 12 derece civarında olacak, gece ise 0 ile 2 derece arasında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirirken sabah ve akşam saatleri serin olabilir. Günün erken saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Gece saatlerinde de benzer bir tercih yapılabilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık yüksekse hafif kıyafetler giyilebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da önem taşır.

Malatya'da ilerleyen günlerde hava durumu ılıman ve güneşli kalacak. Güzel havayı değerlendirmek için serin saatlerde uygun giysiler tercih etmek faydalıdır.

