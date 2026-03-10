Malatya Hava Durumu! 10 Mart Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 ile 11 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 3 derece arasında değişecek. Bu durum, Malatya'da ılıman bir günün habercisidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar yine 10 ile 11 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 3 ile 5 derece arasında seyredecek. 12 Mart Perşembe günü en yüksek sıcaklık 11 ile 12 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 2 ile 4 derece arasında seyredecek. 13 Mart Cuma günü ise sıcaklıklar 11 ile 12 derece civarında olacak, gece ise 0 ile 2 derece arasında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirirken sabah ve akşam saatleri serin olabilir. Günün erken saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Gece saatlerinde de benzer bir tercih yapılabilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık yüksekse hafif kıyafetler giyilebilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da önem taşır.

Malatya'da ilerleyen günlerde hava durumu ılıman ve güneşli kalacak. Güzel havayı değerlendirmek için serin saatlerde uygun giysiler tercih etmek faydalıdır.