Malatya Hava Durumu! 10 Şubat Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında seyrederken, gündüz 8°C'ye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde 7°C'ye düşeceği tahmin ediliyor. Gece ise 5°C seviyelerine inecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önemli. Nem oranının yüksek olacağı bu günlerde, elektronik eşyalarınızı korumak için önlem almayı unutmayın.

Simay Özmen

Malatya'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında. Hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8°C'ye kadar yükselebilir. Bu süreçte hafif yağmurlu koşullar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C civarına düşecek. Hafif yağmurlu hava koşulları sürmeye devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5°C civarına inecek. Hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor.

Malatya'daki hava durumu serin ve hafif yağmurlu. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinerek soğuktan korunmalısınız. Nem oranının yüksek olacağını unutmamak önemli. Elektronik cihazlarınızı nemden korumak için önlemler almanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde 11 Şubat Çarşamba hafif yağmurlu, 12 Şubat Perşembe ise hafif kar yağışlı bekleniyor. Bu süre zarfında sıcaklıklar 4°C ile 11°C arasında değişecek. Hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparak hazırlık yapmalısınız.

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

