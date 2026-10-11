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Malatya Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'daki hava durumu, 11 Ekim Pazar 2026 itibarıyla açık ve güneşli. Sıcaklık ortalama 20 derece, hafif rüzgârlar gün boyunca hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-21 derece arasında düşecek. 12 Ekim'den itibaren hava koşullarında değişiklikler görülecek. Sıcaklıklar 18-22 dereceye inebilir. Yer yer kapalı gökyüzü ile kısa süreli yağışlar bekleniyor. Açık hava aktiviteleri için hazırlıklı olmak, özellikle şemsiye taşımak faydalı olacaktır.

Malatya Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'nın hava durumu bugünkü verilerle oldukça ilgi çekici. 11 Ekim Pazar 2026 tarihinde sıcaklık ortalama 20 derece civarında. Hava durumu açık ve güneşli. Bu durum, şehri gezmek isteyenler için ideal bir ortam oluşturuyor. Bugünkü hava nasıl sorusuna yanıt olarak, gün içinde hafif rüzgarlar hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık, 19-21 dereceye düşebilir. Bu, dışarıda geçireceğiniz saatlerde keyifli bir deneyim sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Özellikle 12 Ekim'den itibaren hafif bir değişim bekleniyor. Bu tarihten itibaren sıcaklıklar 18-22 derece arasında değişebilir. Gökyüzü bazı günler yer yer kapalı olabilir. Kısa süreli yağışlarla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalıdır. Eğer açık hava aktiviteleriniz varsa, yanınıza şemsiye almak akıllıca olacaktır.

Malatya'nın değişken hava durumu nedeniyle ani sıcaklık düşüşlerine de hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle akşam saatlerinde kapalı yerlerde kalmayı düşünmelisiniz. Dışarıda geçireceğiniz vakti iyi planlamak önemlidir. Hava koşullarının beklenmedik şekilde değişebileceğini unutmamalısınız. Sıcak giysilerle hazırlıklı olmak ve yanınıza gerekli eşyaları almak önemlidir.

Malatya'nın hava durumu analizi, günlük aktivitelerinizi planlarken dikkate almanız gereken birçok faktörü beraberinde getirir. İyi bir hava tahmini sayesinde şehirdeki faaliyetlerinizi verimli hale getirebilirsiniz. Hava koşullarına göre davranış şeklinizi esnek tutarak keyifli bir deneyim elde edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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