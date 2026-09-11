Malatya Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya hava durumu, 11 Eylül 2026 tarihinde oldukça ilginç. Bugün şehrin sıcaklıklarını etkileyen hafif rüzgarlı ve değişken hava koşulları hakim. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında. Akşam saatlerinde termometreler 18 dereceye düşebilir. Havanın hafif nemli olması keyifli bir deneyim sunuyor. Akşam saatlerinde serin esinti, dışarıda geçirilen zamanın tadını artırıyor. Sıcak havalar yerini serin ama sakin havaya bırakıyor. Yazın son döneminde Malatyalılar için nefes alma fırsatı doğuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu birkaç değişiklik gösterecek. Cumartesi günü sıcaklıkların 23-25 derece arasında olabileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerindeyse serinlemeler bekleniyor. Pazar günü daha fazla güneş görülecek. Gündüz sıcaklıkları artabilir. Malatya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir fırsat bu. Güzel havalar, dışarıda vakit geçirmek için ideal.

Güzel havalarda bazı önlemleri almak gereklidir. Hava durumu değişiklikleri sağlık sorunları getirebilir. Serin akşam saatlerinde dışarıda kalmayı planlayanlar, uygun kıyafetler tercih etmeli. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda bulunacakların rüzgar geçirmeyen giysiler giymesi önemlidir. Gece soğuklarından korunmak için bu önlemler önemli olacaktır. Gün boyunca aydınlık saatleri değerlendirenlerin, güneşin etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu kremler kullanması önerilir.

Malatya'da bu hafta sonu dinlenmek için harika bir dönem. Bugünkü hava durumu huzurlu bir atmosfer sunuyor. Malatya, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini bekliyor. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek sizin elinizde. Hava koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmayın!