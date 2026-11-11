Malatya Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü hava durumu güzel. Güneş parlıyor. Mavi gökyüzü, şehrin doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Sıcaklık 20 derece civarında. Bazı bölgelerde 19 ile 22 derece arasında değişiklikler var. Harika bir gün olduğu kesin. Malatya'nın kırsal ve kentsel alanlarını keşfetmek için ideal bir zaman.

Günü etkileyen hafif bir esinti mevcut. Bu esinti havayı serinletiyor. Dışarıda vakit geçirmeyi teşvik ediyor. Doğa kendini uyandırmış gibi görünüyor. Bu güzel havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıkabilirsiniz. Sevdiklerinizle piknik yapma imkanı da var. Malatya'nın güzelliklerini keşfetmek için muhteşem bir zaman dilimindesiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu merak ediliyor. Havanın birkaç gün boyunca benzer sıcaklıkta kalması bekleniyor. Ancak, hava koşullarında değişiklik olacağı öngörülüyor. Bazı günlerde sıcaklık 18 derece civarına düşebilir. Diğer günlerde ise sıcaklık biraz daha yükselebilir. Sıcaklık dalgalanmaları ile karşılaşmak sürpriz olmayacaktır.

Dışarıda vakit geçirenlerin hava şartlarına hazırlıklı olmaları önemli. Özellikle sabah saatlerinde serin havaya dikkat edilmeli. Kat kat giyinmek, günün ilerleyen saatlerinde konfor sağlayabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünde ceket almak akıllıca olacaktır. Açık alanlarda bulunanların güneş koruyucu kullanmayı unutmamaları önerilir.

Malatya'da hava durumu keyifli geçiyor. Ancak, beklenen değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Dışarıda geçireceğiniz güzel günlerin tadını çıkarın!