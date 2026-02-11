Malatya Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 2 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi tahmin ediliyor. Güney yönünden esecek. Nem oranı %65 civarında gerçekleşecek.

12 Şubat Perşembe günü hava durumu değişiklik gösterecek. Yer yer güneşli havanın ardından bulutlar belirecek. Gündüz sıcaklığının 9 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 4 derece civarında olması tahmin ediliyor. 13 Şubat Cuma günü ise yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 10 derece olacak. Gece sıcaklığının 4 derece civarında olması öngörülüyor.

14 Şubat Cumartesi günü bulutların arasından güneş zaman zaman görünecek. Gündüz sıcaklığının 12 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 2 derece civarında gerçekleşecek. Hava koşullarının bu dönemde değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Soğuk ve yağışlı havalarda uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Dışarı çıktığınızda su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Su geçirmez giysiler de ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanmak önemlidir. Şapkalar da rüzgarın etkisini azaltır. Bu şekilde Malatya'daki hava koşullarına uygun önlemler alarak konforlu bir gün geçirebilirsiniz.