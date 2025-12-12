Malatya Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişecek. Ayrıca hafif yağmur bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 0 ile 4 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %94 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:34. Gün batımı ise 17:06 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu değişecek. 13 Aralık Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü az bulutlu geçecek. 15 Aralık Pazartesi günü ise kapalı bir hava olacak. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğudan saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 ile %94 arasında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağmur yolları kayganlaştırabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Yüksek nem oranı hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Malatya'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bu şekilde. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önem arz ediyor. Gerekli önlemleri almakta fayda var.