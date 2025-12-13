Malatya Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 7 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %72, gündüz %57 olacak. Akşam %70, gece %76 civarında ölçülecek. Basınç değerleri ise gün boyunca 920 hPa civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumunun açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 6 derece civarında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü ise 6.9 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Rüzgar hafif ve yer yer orta kuvvette esecek. Nem oranı ise gün boyunca %50 civarlarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Gündüzleri güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamak önemlidir. Buna göre giyinmek gerekir.