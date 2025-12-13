HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında ölçülürken, akşam saatlerinde 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %72, akşam %70 seviyelerinde kalacak. Hafta sonu hava koşullarının açık ve güneşli geçmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmeli.

Malatya Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 7 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %72, gündüz %57 olacak. Akşam %70, gece %76 civarında ölçülecek. Basınç değerleri ise gün boyunca 920 hPa civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumunun açık ve güneşli geçmesi bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık 6 derece civarında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü ise 6.9 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Rüzgar hafif ve yer yer orta kuvvette esecek. Nem oranı ise gün boyunca %50 civarlarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Gündüzleri güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamak önemlidir. Buna göre giyinmek gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!
Çocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeliÇocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.