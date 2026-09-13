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Malatya Hava Durumu! 13 Eylül Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'nın 13 Eylül hava durumu, sıcaklıkların 20 derece civarında olacağı bir tablo sunuyor. Sabah serin olan hava, öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşacak. Akşam serin rüzgarlarla birlikte sıcaklık 19 dereceye düşecek. Güneşli başlayan gün yer yer bulutlu geçecek. Hava durumu değişim gösterecek ve haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar 19-23 derece arasında dalgalanacak. Dışarıda vakit geçirenler, bu değişimleri göz önünde bulundurarak hazırlık yapmalı.

Malatya Hava Durumu! 13 Eylül Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya hava durumu, 13 Eylül Pazar 2026'daki tablo ilginç. Sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık biraz serin olabilir. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatleri ise serin rüzgarlar etkili olacak. Bu nedenle sıcaklık 19 derece seviyelerine düşecek. Bugünkü hava, Malatya'da serin ama keyifli bir atmosfer yaratacak.

Hava durumu merak edenler için, tipik bir Eylül havası hakim. Güneşli başlayan gün, ilerleyen saatlerde yer yer bulutlanacak. Genel hava durumu ılımlı kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, hafif bir hırka ya da ince bir ceket alabilir. Akşam saatlerinde aniden soğuyabilir. Bu tür giysiler çok faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek. Pazartesi günü sıcaklık 21-23 derece arasında olacak. Gün içinde hafif yağış ihtimalleri görülebilir. Salı günü ise hava biraz daha soğuyacak. Sıcaklıklar 19-21 derece olarak bekleniyor. Açık havada vakit geçireceklerin, bu değişiklikleri göz önünde bulundurması önemli. Geceleri havanın serinlemesi, kış aylarının yaklaşmakta olduğuna işaret ediyor.

Malatya'da dışarıda aktif kalmayı hedefleyenler, hava durumunu takip etmeli. Anlık değişikliklere uyum sağlamak için hazırlık yapmak önemli. İyi bir hava durumu tahmini, dışarıda geçirdiğiniz zamanın kalitesini artırır. Aniden bastırabilecek yağışlara karşı küçük bir şemsiye ya da yağmurluk taşımak faydalı olacaktır.

Malatya'da bugünkü hava durumu uygun görünüyor. Ancak önümüzdeki günlerde değişkenlik gösteren bir sürece girdiğimiz unutulmamalıdır. Hava şartlarına göre plan yaparak, güzel Eylül günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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