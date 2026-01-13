HABER

Malatya Hava Durumu! 13 Ocak Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 13 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 2 derece, akşam saatlerinde ise 1 dereceye düşecek. Gece sıcaklığın -2 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek. Bu süreçte dikkatli olunmalı. Buzlanma ve don olaylarına karşı önlemler alınması önem taşıyor. Sürücüler kaygan zeminler için tedbirli olmalı. Uygun kışlık giysiler giyilmeli.

Ufuk Dağ

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Malatya'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hava daha da soğuyacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar inebilir. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarlar batı yönünden hafif esiyor. Hızı 9 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu değişken. 14 Ocak Çarşamba günü, sıcaklık -2 ile -9 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık -1 ile -7 derece aralığında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 16 Ocak Cuma günü, sıcaklık 0 ile -10 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı önlemler alınmalı. Sürücüler yolda kaygan zeminlere karşı tedbirli olmalı. Hızlarını düşürmeleri önemlidir. Yaya olarak dışarı çıkacaklar uygun kışlık giysiler ve ayakkabılar giymeli. Kayma riskine karşı dikkatli olmalılar. Ayrıca evlerde su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalı. Isınma sistemlerinin düzenli çalıştığından emin olunmalıdır.

Canlı Skor
