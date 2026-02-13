HABER

Malatya Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 10 dereceye düşerken, gece 4-5 derece arasında kalacak. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yoğun olması bekleniyor. Vatandaşların su geçirmez mont, şemsiye bulundurması ve kat kat giyinmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Seray Yalçın

Malatya'da, 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 4 ile 5 derece arasında kalacak. Gün boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağışların daha yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgar güneyden hafif esecek. Nem oranı ise yüksek olacak.

Malatya'da yaşayanlar için hava durumu bazı hazırlıkları gerektiriyor. Yağmurlu bir gün geçireceğiniz için su geçirmez mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Sokaklarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanıyorsanız, yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu daha ılıman ve yağışsız olacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 12 derece civarına yükselebilir. Pazar günü ise sıcaklık 14 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu dönemde yağışların azalması, güneşli günlerin artması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Cuma günü Malatya'da yağmurlu ve serin bir hava beklenmektedir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanlar almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesiyle açık hava aktiviteleri için daha elverişli bir dönem başlayacaktır.

hava durumu Malatya
