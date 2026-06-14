Malatya Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, çeşitli koşullar sunuyor. Sıcaklıklar 13 ile 24 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, hava durumu değişkenlik gösterecek. Yağışlı koşullar görünecek.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında olacak. Salı günü ise 16 ile 30 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü 16 ile 32 dereceye ulaşacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Hava koşullarına uygun hazırlıklı olmak önem arz ediyor. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Dere yataklarından uzak durulması gerektiği unutulmamalıdır. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise çatı uçmaları veya ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı tedbirli olunmalıdır.

Malatya'da hava durumu yaz aylarında hızlı değişiklikler gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek oldukça önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Böylece olumsuz hava koşullarından etkilenmezsiniz.