Malatya Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün hava, bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 14 dereceye düşecek. Gün boyunca sıcaklık 20-24 derece arasında olacak. Hava nem oranı %37 civarında kalacak.

Rüzgar hızı ortalama 2,09 km/saat civarında. Bu durum, hafif bir rüzgarın hakim olacağı anlamına geliyor. Yağış ihtimali ise %0 olarak belirtiliyor. Dolayısıyla, Malatya'da bugün yağış beklenmiyor. Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak ani sıcaklık değişikliklerine dikkat etmekte fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır. Üst değiştirebileceğiniz bir giysi bulundurmanız da tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 15 Mayıs Cuma günü, yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 dereceye inecek. Gece saatlerinde ise 9 dereceye düşecek. 16 Mayıs Cumartesi günü, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklarda 20-22 derece arasında bir değişim bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 22-24 derece arasında seyredecek.

Özellikle 15 Mayıs Cuma günü, yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişimlere karşı kat kat giyinmek de sağlığınızı koruyacaktır. Gerektiğinde üst değiştirebileceğiniz giysilerinizi yanınızda bulundurmalısınız.

Malatya'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir seçenek sunuyor. Ancak, önümüzdeki günlerdeki değişikliklere hazırlıklı olmak, sağlıklı bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.