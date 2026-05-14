HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 24 dereceye ulaşacak, gece ise 14 dereceye düşecek. Rüzgar hızı ortalama 2,09 km/saat olacak. Bugün yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Ancak, önümüzdeki günlerde değişecek hava durumu ve olası sağanak yağışlar nedeniyle hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek öneriliyor.

Malatya Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün hava, bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık 14 dereceye düşecek. Gün boyunca sıcaklık 20-24 derece arasında olacak. Hava nem oranı %37 civarında kalacak.

Rüzgar hızı ortalama 2,09 km/saat civarında. Bu durum, hafif bir rüzgarın hakim olacağı anlamına geliyor. Yağış ihtimali ise %0 olarak belirtiliyor. Dolayısıyla, Malatya'da bugün yağış beklenmiyor. Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak ani sıcaklık değişikliklerine dikkat etmekte fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır. Üst değiştirebileceğiniz bir giysi bulundurmanız da tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 15 Mayıs Cuma günü, yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 dereceye inecek. Gece saatlerinde ise 9 dereceye düşecek. 16 Mayıs Cumartesi günü, puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklarda 20-22 derece arasında bir değişim bekleniyor. 17 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 22-24 derece arasında seyredecek.

Özellikle 15 Mayıs Cuma günü, yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişimlere karşı kat kat giyinmek de sağlığınızı koruyacaktır. Gerektiğinde üst değiştirebileceğiniz giysilerinizi yanınızda bulundurmalısınız.

Malatya'da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir seçenek sunuyor. Ancak, önümüzdeki günlerdeki değişikliklere hazırlıklı olmak, sağlıklı bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'
Çin'de Trump'la tarihi görüşme: 'Yeni bir sayfa açmak istiyoruz'Çin'de Trump'la tarihi görüşme: 'Yeni bir sayfa açmak istiyoruz'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.