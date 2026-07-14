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Malatya Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 14 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35-36 dereceye ulaşacak. Gece ise 19-20 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %25-34 aralığında gerçekleşecek. Sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması, su tüketimi ve güneş koruyucu ürün kullanılması önem taşıyor. Yaz günlerinin tipik koşulları Malatya'da devam edecek.

Malatya Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 35 - 36 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %25 - %34 arasında değişecek. Bu durum Malatya'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Hava durumu bu günlerde benzer sıcaklık ve güneşli koşullarla devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 33 - 35 derece olması bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü ise 33 - 34 derece civarında olacağı öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 19 - 21 derece arasında değişecek. Rüzgar hızları ve nem oranları benzer seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli havalarda özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 - 16:00 arasıdır. Bu süre zarfında mümkünse gölge alanlarda durulması tavsiye ediliyor. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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