HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya’da 15 Aralık Pazartesi günü soğuk ve bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7 derece, akşam 4 dereceye düşecek. Gece saatlerinde soğuk daha da artarak 1 dereceyi bulacak. Rüzgar gün içinde yön değiştirirken hızı 6 ila 10 kilometre arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Soğuk havada kalın giyinmek ve nemlendirici kullanmak önem taşıyor. Dikkatli olunmalı ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Malatya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Malatya'da 15 Aralık Pazartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarına inerek daha da soğuyacak. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatı yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 10 kilometre hızla esmeye başlayacak. Akşam saatlerinde tekrar güneybatıdan saatte 8 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise kuzeyden saatte 10 kilometre hızla rüzgar esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %77, gündüz saatlerinde %57 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %76, gece ise %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da benzer soğuk ve bulutlu hava koşulları sürecek. 16 Aralık Salı günü gündüz sıcaklığı 7 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarı olacak. 17 Aralık Çarşamba günü de gündüz 7 derece ve gece 1 derece olması tahmin ediliyor. 18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 7 derece civarında, gece ise 1 derece olması öngörülüyor.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında kalın giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düştüğü için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın hızlandığı zamanlarda rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir. Yüksek nem oranı havada kuruluk hissi yaratabilir. Cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak etkili olacaktır. Sokakta vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Kayma riskine karşı uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutukluJandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutuklu
Erdoğan'a 'Kazanan ceket' soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söylediErdoğan'a 'Kazanan ceket' soruldu, Ahmet Kaya şarkısı söyledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklara o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.