Malatya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Aralık Pazartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarına inerek daha da soğuyacak. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatı yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 10 kilometre hızla esmeye başlayacak. Akşam saatlerinde tekrar güneybatıdan saatte 8 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise kuzeyden saatte 10 kilometre hızla rüzgar esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %77, gündüz saatlerinde %57 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %76, gece ise %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da benzer soğuk ve bulutlu hava koşulları sürecek. 16 Aralık Salı günü gündüz sıcaklığı 7 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarı olacak. 17 Aralık Çarşamba günü de gündüz 7 derece ve gece 1 derece olması tahmin ediliyor. 18 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 7 derece civarında, gece ise 1 derece olması öngörülüyor.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında kalın giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düştüğü için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın hızlandığı zamanlarda rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir. Yüksek nem oranı havada kuruluk hissi yaratabilir. Cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmak etkili olacaktır. Sokakta vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Kayma riskine karşı uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önem taşımaktadır.