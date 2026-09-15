Malatya Hava Durumu! 15 Eylül Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Eylül 2026 tarihindeki hava durumu, yazdan sonbahara geçişi gösteriyor. Bugün hava 20 derece civarında. Güneşli bir sabahla başlıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükseliyor. Hafif bir bulutlanma da bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye gerileyecek. Bu akşam açık hava etkinlikleri için uygun bir hava olacak. Hafif esen rüzgar, dışarıda vakit geçirenlere ferahlık sunacak.

Bu dönemde sıcaklıklar serinlemeye başlıyor. Yazın sıcak günlerinden uzaklaşıyoruz. Ancak ani sıcaklık değişiklikleri yaşanabilir. Gün içinde birkaç saat bulutlar görülebiliyor. Güneş ışıkları arada güzel bir denge oluşturuyor. Bu tür hava koşullarında güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de gerekli. Sıcaklık alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde günlük aktiviteleri hava koşullarına uygun planlamak sağlığı koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak. Malatya'nın hava tahminleri, yarın için sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında olacağını belirtiyor. Cuma günü genel olarak hava açık olacak. Ancak hafif bir yağış ihtimali var. Bu nedenle dış mekan aktiviteleri öncesi hava tahminini kontrol etmekte fayda var. Bulutlu günlerde dışarıda kalmayı düşünenlerin şemsiye bulundurması akıllıca olur.

Sonbahar aylarının gelmesiyle havanın serinlemesi daha fazla hissedilecek. Bu nedenle sabah saatlerinde dışarı çıkmadan önce uygun giyinmek önemli. Sağlığımızı korumak adına dikkatli olmak gerekir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, Malatya'daki hava durumu hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

15 Eylül 2026'da Malatya'daki hava durumu, güzel vakit geçirmek için uygun sıcaklıklar sunmakta. Ancak gün içinde ani sıcaklık geçişlerine hazırlıklı olmak önemli. Hava şartlarının değişebilir olduğunu unutmamalıyız. Planlarınızı esnek tutmak faydalı bir stratejidir.