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Malatya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Haziran 2026 tarihi, güneşli ve sıcak bir havayla başlayacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 - 28 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 16 - 17 dereceye düşecek. Rüzgar hafif eserek 3 - 4 km/saat hızla devam edecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 30 - 33 dereceye yükselecek. Bu sıcak hava koşullarında şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumak için önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 15 Haziran 2026 günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 16 - 17 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %30 - %35 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esilecek. Hızı 3 - 4 km/saat olacak. Bu koşullar, açık ve sıcak bir havanın göstergesi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran'da sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselecek. 17 Haziran'da ise 32 - 33 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak güneşli olacak. Nem oranı %25 - %30 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de çok önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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