Malatya Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 15 Haziran 2026 günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 28 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 16 - 17 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %30 - %35 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hafif esilecek. Hızı 3 - 4 km/saat olacak. Bu koşullar, açık ve sıcak bir havanın göstergesi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran'da sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselecek. 17 Haziran'da ise 32 - 33 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak güneşli olacak. Nem oranı %25 - %30 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de çok önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı sağlığınızı koruyacaktır.