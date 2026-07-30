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Trump, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıran düzenlemeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ehliyetleri iptal edilen göçmen kamyon ve tır şoförlerinin yerine, orduda ağır vasıta kullanmış gazilerin istihdam edilmesini kolaylaştıracak düzenlemeyi duyurdu. ABD yönetimi, son bir yılda İngilizce yeterlilik şartını karşılamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 24 bin göçmen kamyon ve tır şoförünün ehliyetini iptal etmişti.

Trump, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıran düzenlemeyi duyurdu

Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, düzensiz göçle mücadele kapsamında ABD'ye yasa dışı yollarla geldikten sonra kamyon ve tır şoförlüğü yapan binlerce göçmenin ehliyetinin iptal edildiğini söyledi.

Trump, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıran düzenlemeyi duyurdu 1

TRUMP'TAN ÇOK TARTIŞILACAK ONAY

Ehliyetleri geri alınan göçmen şoförlerin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıracak düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Trump, daha önce orduda büyük askeri araç kullanan gazilerin sınava girmeden kamyon ve tır sürücüsü olabilmelerinin önünün açıldığını ifade etti.

Trump, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıran düzenlemeyi duyurdu 2

Trump, söz konusu düzenlemeyle binlerce Amerikalı gazinin taşımacılık sektöründe istihdam edileceğini savunarak, önceki Başkan Joe Biden yönetimini "milyonlarca göçmene kapıları açmakla" suçladı.

Trump, göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazilerin istihdamını kolaylaştıran düzenlemeyi duyurdu 3

GÖÇMEN KAMYON ŞOFÖRLERİNİN YERİNE GAZİLER İSTİHDAM EDİLECEK

İngilizce yeterlilik şartını karşılamadıklarını öne sürdüğü göçmen kamyon ve tır şoförlerinin ABD'de yerlerinin olmadığını savunan Trump, gazilerin bu işi en iyi şekilde yapacağına inandığını dile getirdi.

ABD yönetimi, son bir yılda İngilizce yeterlilik şartını karşılamadıkları gerekçesiyle yaklaşık 24 bin göçmen kamyon ve tır şoförünün ehliyetini iptal etmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gazi Donald Trump göçmen abd
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