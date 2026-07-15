Malatya Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Temmuz 2026, Malatya'daki hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığının ise 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz havasını yansıtmakta.

Malatya'da hava açık ve güneşli olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava kalitesini artıracak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunulmakta. Dışarıda vakit geçirenler için hava koşulları oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz'da sıcaklık 34 derece civarında olacak. 17 Temmuz'da ise 33 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 18-20 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerinden.

Sıcak günlerde dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirilecekse önlem alınmalı. Bol su içmek faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcak saatlerde kapalı alanlarda durmak ya da serin gölgelerde vakit geçirmek iyi olacaktır.

Malatya'da 15 Temmuz 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli. Bu günlerin ardından benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havaya uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Böylece sağlıklı ve keyifli bir gün geçirilebilir.