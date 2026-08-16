Malatya Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu, halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Gün boyunca hava genellikle bulutlu geçecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece olacak. Gece ise sıcaklık 18 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar sürpriz yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekirse kapalı alanlara yönelmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava durumu daha sakin seyredecek. 17 Ağustos Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30 derece civarında, gece ise 15 derece olacak. 18 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı yine 30 derece civarında, gece ise 18 derecede seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 32 derece, gece ise 19 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunuyor. Ancak gündüzleri sıcaklıkların yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edin.

16 Ağustos 2026 Pazar günü Malatya'da hava durumu zorluklar yaratabilir. Ani yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olun. Hava durumunu düzenli kontrol etmeniz önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha uygun hale gelecektir. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlanacaktır.