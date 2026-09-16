Malatya Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Eylül 2026, Malatya'da hava durumu güzel. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Havada hafif bir rüzgar var. Bulutlu ve açık bir atmosfer hâkim. Sabah saatlerinde serin hava hakimken, gün ortasında keyifli bir hal alıyor. Dışarıda geçirilen zamanın tadı bir başka. Malatya'daki hava durumu, yazın son günlerinde bahar havasını hissettiriyor.

Hava durumu nasıl, merak edenler için bilgiler var. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu şehirde, kış hazırlıkları yapılan günlerde güneşli bir gün var. Ancak akşam saatlerine doğru serinleşebilir. Akşam dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hafif bir ceket almanız iyi olur. Açık alanlarda vakit geçirecek olanların ise, hafif kıyafetler tercih etmesi akıllıca. Çocuklu aileler için parklar harika bir fırsat.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hava tahminlerine göre, Malatya'da sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Yurt dışına gidenler için yer yer hafif yağış bekleniyor. Dış mekan etkinlikleri düzenleyenler, bu durumu dikkate almalı. Uygun önlemler almak, planları tehlikeye atmamak için önemli. Hafif yağmur için şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Yağışlı günlerde dikkat edilmesi gereken bir durum var. Zeminlerde kayganlık meydana gelebilir. Yürüyüş yapmayı planlayanların dikkatli olmaları önemli. Böylece kaybetme riski azalır. Malatya’nın doğal güzelliklerini ziyaret etmek için harika bir zaman sunuyor.

Sonuç olarak, 16 Eylül'deki hava durumu açık ve hafif serin. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı ve değişken bir hava gözlemlenecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Uygun önlemler alarak dışarı çıkmak en doğrusu olacaktır.