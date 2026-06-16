Malatya Hava Durumu! 16 Haziran Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 16 Haziran 2026 Salı günü güneşli bir hava olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar Malatya'nın yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunulacak.

17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 31 dereceye çıkacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 32 derece olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde bu yüksek sıcaklıklar bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak günlerde dikkatli olmak gerekir. Güneş ışınlarının dik açıyla vurduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak cilt sağlığını korur. Şapka takmak da önem taşır. Yaşlılar ve çocuklar için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek gerekebilir.

Malatya'da 16 Haziran 2026 Salı günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları görülecek. Sağlığınızı korumak için sıcak havaya uygun önlemler almak önemlidir.