Malatya Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Malatya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 29 ile 15 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 30 ile 19 derece arasında olacak. Hava yine güneşli olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 32 ile 19 derece civarında seyredecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 32 ile 18 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önem taşır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilir. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.