HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 17 Şubat Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 17 Şubat 2026 Salı günü hava genel olarak bulutlu, hafif yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 10-13 derece, gece ise 4-8 derece arasında değişecek. Rüzgar güneyden hafif eserken, nem oranı %58 ile %80 arasında seyredecek. 18 Şubat'ta hafif yağmur, 19 Şubat'ta bulutlu ve güneşli hava gözlemlenecek. Hava sıcaklıkları ise bu tarihlerde düşüş gösterebilir. Hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler seçmek önemli.

Malatya Hava Durumu! 17 Şubat Salı Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Malatya'da hava durumu genellikle bulutlu. Zaman zaman hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 ile 13 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 ile 8 derece arasında düşecek. Rüzgarlar güney ve güneybatı yönlerinden esecek. Hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Nem oranı gün boyunca %58 ile %80 arasında değişecek.

18 Şubat Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 6 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli görünüyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise -1 derece civarında olacak. 20 Şubat Cuma günü ise hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 0 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Şemsiyeler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmek gerekir. Bu, konforunuzu artırır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezasıCinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezası
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayıİntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.