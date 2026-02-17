Malatya Hava Durumu! 17 Şubat Salı Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı, Malatya'da hava durumu genellikle bulutlu. Zaman zaman hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 ile 13 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 ile 8 derece arasında düşecek. Rüzgarlar güney ve güneybatı yönlerinden esecek. Hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar görülecek. Nem oranı gün boyunca %58 ile %80 arasında değişecek.

18 Şubat Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 6 derece arasında olacak. 19 Şubat Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli görünüyor. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise -1 derece civarında olacak. 20 Şubat Cuma günü ise hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 0 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Şemsiyeler, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih etmek gerekir. Bu, konforunuzu artırır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.