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Malatya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 33-34 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18-20 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün bekleniyor. Ancak aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riski oluşturabilir. Bu nedenle bol su içmek ve koruyucu önlemler almak büyük önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da hava durumu 17 Temmuz 2026 Cuma günü oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33 ile 34 derece arasında seyredecek. Gece ise 18 ile 20 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Rüzgar hafif esebilir. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını belirginleştirecek.

Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava durumu uygun görünüyor. Fakat bu sıcaklıklar bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olması gerekiyor. Aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 34 ile 35 derece civarında olacak. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 33 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de benzer önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır.

Malatya'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sağlık ve konfor açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Böylece dışarıda vakit geçirmek daha keyifli hale getirilebilir.

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hava durumu Malatya
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