Malatya Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı. Malatya'da hava sıcaklıkları gündüz 30 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 19 ila 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli. Nem oranı düşük seviyelerde. Rüzgarın hızı 6 km/saat civarında olacak.

19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları gündüz 32 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 18 ila 20 derece arasında olacak. 20 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 33 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları 17 ila 19 derece arasında olacak. 21 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklıkları 33 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 19 ila 22 derece arasında olacak.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler bol su tüketmeli. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalı. Bu, aşırı sıcakların getirebileceği sağlık sorunlarını önlemede faydalı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.