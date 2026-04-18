Malatya Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, yağmur ve çisenti ile geçecek. Gündüz sıcaklık 17-18 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum hava koşullarını etkileyebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Aynı zamanda kat kat giyinmek de faydalı olacaktır.

19 Nisan Pazar günü, sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklığın 16-17 derece arasında olması öngörülüyor. 20 Nisan Pazartesi günü puslu bir güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 14-15 derece arasında değişecek. 21 Nisan Salı günü ise hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 17-18 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 19 Nisan'daki sağanak yağışlar sırasında su birikintilerinden uzak durmalısınız. Dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak akıllıca olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun giyim tercihleri yapmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Malatya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, daha konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olur.