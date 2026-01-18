Malatya Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve kısmen güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı -2 ile -6 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -6 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık -1 dereceye yükselecek. Bu saatlerde az bulutlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Hafif kar yağışı bekleniyor. Rüzgar sabah ve gündüz saatlerinde 5 km/saat hızında esecek. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar 7 km/saat hızında esecek. Rüzgar batı yönünden gelecek. Nem oranı sabah %75, gündüz %64, akşam %72, gece %83 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah 912 hPa, gündüz 910 hPa, akşam 909 hPa, gece 910 hPa seviyelerinde olacak.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kısmen güneşli kalacak. 19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı -1 ile -4 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklık -2 ile -5 derece olacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı -3 ile -8 derece arasında değişecek.

Bu soğuk hava koşullarında sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde giyinmeye dikkat edilmesi önemlidir. Gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Yolda buzlanma riski artacağından araç kullanırken dikkat edilmesi gerekiyor. Gerekli önlemler alınmalıdır. Evlerde ısınma sistemleri düzgün çalışmalı. Su borularının donma riskine karşı korunması sağlanmalıdır. Bu şekilde Malatya'da hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.