Malatya Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 18 Şubat 2026'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında, gece ise 2 derece olması tahmin ediliyor. Rüzgar güneyden hafif esecek. Önümüzdeki günlerde hava genellikle soğuk ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kalın giysiler giymeyi unutmayın. Nem oranı %79 seviyelerinde. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlık açısından önemlidir.

Simay Özmen

Malatya'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 2 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymeniz de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Şubat Perşembe günü hava genellikle soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında seyredebilecek. Gece sıcaklığı ise 2 derece civarında olacak. 20 Şubat Cuma günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında, gece sıcaklığı ise 4 derece civarında ölçülecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 12 derece civarında, gece sıcaklığının ise 2 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. 18 Şubat'ta hafif yağmur beklendiği için dışarı çıkarken şemsiye almanızı öneririm. Ayrıca kalın giysiler giymek de faydalı olacaktır. Rüzgar güney yönünden hafif esiyor. Nem oranı %79 civarında. Hava biraz nemli ve serin hissedilebilir.

