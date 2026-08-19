Malatya Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece civarında, gece ise 18 - 20 derece arasında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugün Malatya'da hava durumu oldukça sıcak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30 - 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklığın 18 - 20 derece arasında olması bekleniyor. Bu durum, Malatya'nın yaz havasını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 32 - 34 derece olacağı tahmin ediliyor. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklığın 33 - 35 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Malatya'daki yaz mevsiminin sonlarına yaklaşıldığını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Bol su tüketmek hayati bir öneme sahip. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler de sağlık sorunlarını önlemek için uygulanmalıdır. Aşırı sıcaklarda mümkünse dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır.

Malatya'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlık açısından önemlidir.