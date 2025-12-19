HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 19 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 0 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıfır civarında, gündüz ise 9 dereceye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif eserken, nem oranı %67 ile %70 arasında olacak. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar, dışarı çıkarken gerekli. Hava durumu, planlarınızı etkileyebilir.

Malatya Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Malatya'da 19 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 0 ile 9 derece arasında olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Gündüz saatlerinde ise 9 dereceye kadar yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 1 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Yer yer orta kuvvette rüzgarın etkisi hissedilecek. Nem oranı %67 ile %70 arasında değişmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:08 olarak belirlenmiştir.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler giymenizi öneriyor. Su geçirmez ayakkabılar kullanmanızda fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği unutulmamalıdır. Ek bir kat giyinmek, sizi soğuktan koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, 20 Aralık Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü ise hava bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 7 ile 10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 0 ile -2 derece olması bekleniyor. Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Malatya'da 19 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var. Hava durumunu takip etmek, hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtıTrafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtı
AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.