Malatya Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 19 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 0 ile 9 derece arasında olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında kalacak. Gündüz saatlerinde ise 9 dereceye kadar yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 1 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Yer yer orta kuvvette rüzgarın etkisi hissedilecek. Nem oranı %67 ile %70 arasında değişmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:08 olarak belirlenmiştir.

Bugünkü hava durumu, dışarı çıkarken kalın giysiler giymenizi öneriyor. Su geçirmez ayakkabılar kullanmanızda fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği unutulmamalıdır. Ek bir kat giyinmek, sizi soğuktan koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, 20 Aralık Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü ise hava bulutlu geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 7 ile 10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 0 ile -2 derece olması bekleniyor. Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir.

