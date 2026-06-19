HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 32°C, akşam ise 14°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 12 km/s olacak ve nem oranı %36 civarında kalacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor. Sıcak hava nedeniyle bol su içmek ve güneşten korunmak ise önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hızı 12 km/s şeklinde tahmin ediliyor. Nem oranı ise %36 olarak bekleniyor. Bu koşullar hava durumunu belirginleştiriyor.

Bugün Malatya’da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz sıcaklık 32°C, akşam ise 14°C olacak. Rüzgar 12 km/s hızla esecek. Nem oranı %36 seviyelerinde kalacak. Bu da hava koşullarını etkileyen bir faktör.

Önümüzdeki günlerde Malatya’da hava durumu değişmeyecek. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 21 Haziran Pazar günü yine 31°C görülecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önem taşıyor. Güneşten korunmak da bir o kadar gerekli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterilmeli. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek sağlığı koruyabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geliyor Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geliyor
Kaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar varKaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.