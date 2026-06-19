Malatya Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hızı 12 km/s şeklinde tahmin ediliyor. Nem oranı ise %36 olarak bekleniyor. Bu koşullar hava durumunu belirginleştiriyor.

Bugün Malatya’da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gündüz sıcaklık 32°C, akşam ise 14°C olacak. Rüzgar 12 km/s hızla esecek. Nem oranı %36 seviyelerinde kalacak. Bu da hava koşullarını etkileyen bir faktör.

Önümüzdeki günlerde Malatya’da hava durumu değişmeyecek. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 21 Haziran Pazar günü yine 31°C görülecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önem taşıyor. Güneşten korunmak da bir o kadar gerekli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterilmeli. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek sağlığı koruyabilir.