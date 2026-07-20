Malatya Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyredecek. Hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı saatte 2 - 3 kilometre civarında olacak. Bu, hava koşullarının sakin olacağını gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, Malatya'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Bu hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekmektedir. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık ve hava koşulları devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 33 - 34 derece arasında seyredecek. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı yine düşük kalacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar risk altındadır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketmek önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Bu, cilt sağlığını korumada faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Malatya'da 20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu, sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almanın önemini artırıyor. Sağlığınızı korumak için dikkatli olunmalıdır.