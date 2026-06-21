Malatya Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklıklar 15-16 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Bu da açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 30-32 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı görülecek. 23 Haziran Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Açık hava planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. 24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıkları 28-30 derece arasında devam edecek. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları görülecek. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak amacıyla açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine kaydırmanız önerilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Cildinizi korumak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun. Özellikle 23 Haziran'da beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olabilir.

Malatya'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Ayrıca, hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olacaktır.