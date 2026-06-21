HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsiminin sıcaklıklarını yansıtacak. Gün boyunca sıcaklıklar 30 derece, gece ise 15-16 derece civarında seyredecek. 22 Haziran'da sıcaklık 32 dereceye yükselebilir. 23 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınları için koruyucu önlemleri ihmal etmeyin.

Malatya Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklıklar 15-16 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Bu da açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 30-32 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı görülecek. 23 Haziran Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Açık hava planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. 24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklıkları 28-30 derece arasında devam edecek. Bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları görülecek. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak amacıyla açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine kaydırmanız önerilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Cildinizi korumak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içerek vücudunuzun su dengesini koruyun. Özellikle 23 Haziran'da beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olabilir.

Malatya'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Ayrıca, hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, planlarınızı daha iyi yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı! ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı!
Bursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdiBursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.