Malatya Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlarla geçecektir. Sıcaklıklar 11 - 3 derece arasında değişecektir. Sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi öngörülmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hafif yağışların sürmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacaktır.

Rüzgarlar sabah güneybatı yönünden 9 km/saat hızla esecek. Gündüz 12 km/saat hızla devam edecek. Akşam kuzeybatı yönünden 13 km/saat hızla esecek. Gece güney yönünden 12 km/saat hızla esmesi beklenmektedir. Nem oranı sabah %80, gündüz %56, akşam %63 ve gece %74 olacaktır.

Malatya'da 22 Mart Pazar günü yağmur geçişleri görülecek. 23 Mart Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 24 Mart Salı günü bulutlu bir hava öngörülmektedir. Sıcaklıklar 12 - 1 derece arasında değişmesi muhtemeldir.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgar etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Sıcaklıkların 1 dereceye kadar düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı dengede tutmak için önlemler alınmalıdır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacaktır. Hafif yağışların etkili olacağı bir dönem beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.