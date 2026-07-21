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Malatya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 21 Temmuz 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 20-22 dereceye düşecek. Nem oranı düşük ve hafif rüzgar esiyor. Önümüzdeki günlerde, benzer hava durumu etkisini sürdürecek. Açık hava etkinlikleri için bu uygun koşullarda, güneşten korunmak adına önlemler almak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gereklidir.

Malatya Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığının 36-37 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 20-22 derece arasında olacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esiyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

Malatya'da önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36-37 derece olacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 34-35 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 20-23 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Açık hava etkinlikleri için koşullar uygun kalacak.

Böylesi sıcak günlerde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmemek önemlidir. Bol su içmek gerekir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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