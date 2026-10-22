Malatya Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22 Ekim Perşembe 2026 tarihi, yumuşak ve hoş bir hava ile karşılıyor. Günün ilk saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Ancak saat ilerledikçe sıcaklık 20 derece civarına ulaşıyor. Genel olarak güneşli bir gün bekleniyor. Zaman zaman bulutlar oluşabilir. Bu durum hava durumunu çeşitlendirebilir. Malatya hava durumu, tipik bir sonbahar günü için uygun bir profil çiziyor.

Bugünkü hava durumunda hafif rüzgarlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir ortam sunacak. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum, güneşli günlerin tadını çıkarmak adına ideal bir koşul oluşturuyor. Dışarıda vakit geçirirken hafif bir kaban veya ince bir ceket almak akıllıca olabilir. Şapka takmak da güneşten korunmak için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Cumartesi günü, gökyüzü tamamen açık olmayabilir. Bir miktar bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19-21 derece civarında olacak. Pazar günü hava, biraz daha serinleyerek 18 dereceye düşebilir. Dışarıda zaman geçirecekseniz kalın giysiler tercih etmekte fayda var. Beklenmedik sıcaklık düşüşlerine ve hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

Malatya'da 22 Ekim Perşembe günü keyifli bir hava durumu var. Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için adeta bir davet niteliği taşıyor. Ancak önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri, serin bir havanın sinyallerini veriyor. Hafif giyinmeyi tercih ederken kat kat giyinmek mantıklı olacaktır. Malatya'da güneşli günlerin tadını çıkarırken değişikliklere hazırlıklı olmak en iyi yaklaşımdır.