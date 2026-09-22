Malatya Hava Durumu! 22 Eylül Salı Malatya hava durumu nasıl?

22 Eylül 2026 tarihinde Malatya'daki hava durumu sonbaharın etkilerini hissettirecek. Atmosfer ılımlı ve rahat olacak. Bugün şehir genelinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serin bir rüzgar var. Gökyüzü, ilerleyen saatlerde parçalı bulutlu hale gelecek. Güneş ara sıra çıkacak. Bu durum Malatya’nın doğal güzelliklerini belirgin hale getirecek. Bugün dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Malatya’da beklenen hafif yağışlar, akşam saatlerinde kendini hissettirebilir. Planlarınızı yaparken kısa süreli yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 derecelere kadar düşebilir. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız hafif bir ceket veya hırka almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç geçecek. 23 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 18 derece civarına inecek. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Kısa süreli yağışlar görülebilir. 24 Eylül Perşembe günü sıcaklık tekrar 20 dereceye yükselecek. Gökyüzü büyük ölçüde açık olacak. Ancak rüzgârın etkisiyle serin hissedilebilir. Kıyafet seçiminde dikkatli olmalısınız.

Malatya'da doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız, hava koşullarına göre hazırlık yapmalısınız. Aktivitelerinizi planlarken havanın değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Ani bir yağışla karşılaşmamak için hazırlıklı olun. Park ve bahçelerde zaman geçirmeyi düşünüyorsanız kalın giysiler tercih etmelisiniz. Doğanın sunduğu bu güzel günleri kaçırmayın. Malatya'nın muhteşem manzarasında keyifli anlar geçirin.