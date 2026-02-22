HABER

Malatya Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 13 derece, gece ise 2 derece civarında olacak. Hafif rüzgar kuzey ve batı yönlerden esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat itibarıyla bulutlar artacak. 25 Şubat'ta hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı düşeceği için akşam saatlerinde dışarı çıkacakların kat kat giyinmesi öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 13 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 2 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Malatya'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Bu nedenle, sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların uygun kıyafetler giymesi faydalı. Kat kat giyinmek öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü bulutlar artacak. Sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. 24 Şubat Salı günü çok bulutlu bir hava olacak. O gün sıcaklık 12 dereceye çıkacak. 25 Şubat Çarşamba günü ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 7 derece civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. 25 Şubat'ta beklenen hafif yağmur için dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız.

Malatya'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yaparken sıcaklık ve olası yağışları dikkate almanız gerekiyor.

hava durumu Malatya
