Malatya Hava Durumu! 23 Aralık Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında olacak. Hava bu saatlerde bulutlu kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek. Hava öğle saatlerinde yine bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına düşecek. Hava akşam saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Hava gece saatlerinde de parçalı bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %80 olacak. Öğle saatlerinde nem oranı %66 düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %77 olacak. Gece saatlerinde nem oranı %79 civarında kalacak. Basınç sabah saatlerinde 922 hPa olacak. Öğle saatlerinde basınç 922 hPa olarak kalacak. Akşam saatlerinde basınç 920 hPa'ya düşecek. Gece saatlerinde basınç 921 hPa civarında olacak.

Malatya'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişecek. Hava o gün parçalı bulutlu olacak. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. Hava bu günde bulutlu kalacak. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık yine 0 ile 8 derece arasında olacak. Hava bu tarihte de bulutlu olacak.

Bu dönemde soğuk ve bulutlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giyilmelidir. Rüzgar geçirmeyen aksesuarlar kullanmak sağlığınızı korur. Hava koşullarının ani değişebileceğini akılda tutmak faydalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önemli bir adımdır.