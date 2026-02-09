HABER

Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, ilçe merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından ilçede yoğunlaşan yağışla birlikte kar kalınlığı; ilçe merkezinde 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Kar yağışına eşlik eden yoğun sis nedeniyle özellikle İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerinde görüş mesafesinde ciddi düşüş yaşandı.
Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği güzergahlarda, trafik ekipleri kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ana arterler ve köy yollarının açık tutulması amacıyla çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Hakkari
