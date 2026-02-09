HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye "57'li" jest: MHP'ye özel hediyesindeki detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 57. yılını kutlayan MHP'ye jesti gündem oldu. Özel olarak hazırlanıp MHP lideri Devlet Bahçeli'ye gönderilen hediyenin üzerindeki detaylar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye "57'li" jest: MHP'ye özel hediyesindeki detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP'NİN PROGRAMINA GÖNDERDİ

Erdoğan'ın, ATO Congresium'da düzenlenecek MHP'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Bahçeli ye "57 li" jest: MHP ye özel hediyesindeki detay dikkat çekti 1

57 GÜLLÜ ARANJMAN

Bayrağın etrafında ise MHP'nin kuruluşunun 57. yıl dönümüne ithafen 57 gül yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Bahçeli ye "57 li" jest: MHP ye özel hediyesindeki detay dikkat çekti 2

AK PARTİLİ İNAN: "MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN ŞANLA VE ŞEREFLE 57. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da hediyeye ilişkin sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi’ye, 57. yıl kutlamalarına özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı gönderdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımızı taşıyan bu özel çiçek aranjmanı, Milliyetçi Hareket Partimizin 57. yılına atfen 57 adet kırmızı gülden müteşekkildir.

Cumhur İttifakımız; kökü mazide, gözü atide olan Büyük Türkiye hayalinin teminatı; dünyanın çarpık düzenine karşı hakkın ve hakikatin en gür sesidir.

Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Şanla ve Şerefle 57. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Bahçeli ye "57 li" jest: MHP ye özel hediyesindeki detay dikkat çekti 3


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

