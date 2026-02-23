Malatya Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 23 Şubat Pazartesi günü hava, kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 ile 12 derece arasında kalacak. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında bekleniyor.

Hava durumu bugün genellikle açık. Yağış beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Şubat Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 11 ile 12 derece arasında kalacak. 25 Şubat Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. O gün sıcaklık 10 ile 11 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü yer yer şiddetli karla karışık yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 4 ile 5 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 25 ve 26 Şubat tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Malatya'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve 11 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.