HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir gün olacak. Ancak, hafta sonuna doğru hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 25 ve 26 Şubat tarihlerinde sağanak yağış ve karla karışık yağmur öngörülüyor. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, uygun giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Malatya'da 23 Şubat Pazartesi günü hava, kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 ile 12 derece arasında kalacak. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında bekleniyor.

Hava durumu bugün genellikle açık. Yağış beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Şubat Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 11 ile 12 derece arasında kalacak. 25 Şubat Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. O gün sıcaklık 10 ile 11 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü yer yer şiddetli karla karışık yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 4 ile 5 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle 25 ve 26 Şubat tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Malatya'da 23 Şubat Pazartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve 11 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.