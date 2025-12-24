HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Aralık 2025 tarihi soğuk ve puslu bir hava ile karşılanacak. Gün boyunca sıcaklık 9 derece, gece ise 3 derece olarak seyredecek. Rüzgar güney yönünden 7 kilometre hızla esecek. Nem oranları sabah yüzde 78, gündüz yüzde 61, akşam yüzde 73 ve gece yüzde 79 olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık, soğuk ve bulutlu hava ile 6-9 derece arasında değişecek. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.

Malatya Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Malatya'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve puslu bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece olarak bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %61, akşam %73 ve gece %79 olacak. Hava bu koşullar altında soğuk ve puslu kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 9 dereceye çıkacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise 6 derece seviyesine inecek. Bu tarihlerde genellikle soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve puslu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus görülebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı. Görüş mesafesi bu saatlerde azalabilir. Yavaş ve dikkatli hareket etmek önemlidir. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu bölgelerde seyahat edeceklerin önceden önlem alması faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önem taşıyor. Kıyafetlerin sıcak tutmasına özen gösterin. Böylece soğuk havadan korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladıİsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı
İletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklamaİletişin Başkanı Duran’dan düşen uçakla ilgili açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.