Malatya Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve puslu bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece olarak bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %61, akşam %73 ve gece %79 olacak. Hava bu koşullar altında soğuk ve puslu kalacak.

Önümüzdeki günlerde, 25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 9 dereceye çıkacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise 6 derece seviyesine inecek. Bu tarihlerde genellikle soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve puslu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus görülebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı. Görüş mesafesi bu saatlerde azalabilir. Yavaş ve dikkatli hareket etmek önemlidir. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu bölgelerde seyahat edeceklerin önceden önlem alması faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önem taşıyor. Kıyafetlerin sıcak tutmasına özen gösterin. Böylece soğuk havadan korunabilirsiniz.