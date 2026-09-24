Malatya Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya’da 24 Eylül 2026 tarihi için hava durumu dikkat çekici bir hale geliyor. Bugün sıcaklık 21 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiniz için açık hava aktiviteleri için fırsatlar sunulacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 19 dereceye düşecek. Bu durum gün içerisinde güneşin enerji vermesi açısından keyifli bir fırsat yaratıyor.

Ancak, dalgalı hava koşulları da ortaya çıkabilir. Gün boyunca zaman zaman hafif yağış görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Malatya iklimi, mevsim geçişlerinde değişkenlik gösterebiliyor. Sonbaharın başlangıcında bu değişim daha belirgin hale geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin bir seyir izleyecek. Önümüzdeki günlerde 19 - 22 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Güneşli günlerin yanı sıra, haftanın başında hafif yağışlı hava koşulları ortaya çıkabilir. Havanın değişkenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Dış mekan planlarınızı yaparken esnek olmak önemli.

Bu mevsimde havaların soğuması sağlık açısından dikkate alınmalı. Giysilerinizi uygun şekilde seçmeniz sağlığınızı korur. Gerekirse şemsiye bulundurmanız dışarıda zaman geçirirken konfor sağlar. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Güneşli günlerin tadını çıkarmak için güneş koruyucu kullanmalısınız.

Malatya hava durumu, önümüzdeki günlerde değişkenliğini sürdürecek. Sıcaklık ve yağış koşullarında dikkatli olmak fayda sağlayacaktır. Dışarıda geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarırken, hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmayı unutmayın.