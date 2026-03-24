Malatya Hava Durumu! 24 Mart Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu, halk ve ziyaretçiler için önemli bir konudur. Bugün hava sıcaklıklarının 10 derece civarında olması bekleniyor. Hava parçalı az bulutlu olacak, nem oranı ise %78 civarında seyredecek. Rüzgar hafif eserek, yaklaşık 1.35 km/saat hızında güney yönünden esecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle serinlik hissi özellikle sabah ve akşam saatlerinde gözlemlenebilir. Bu durumda kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Mart Çarşamba günü sıcaklıklar yine 10 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü ise orta şiddetli yağmur tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar bu gün 9 derece civarında olacak. 27 Mart Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 17 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli bir meseledir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra su geçirmeyen bir ceket de önerilmektedir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek pratik bir çözümdür. Gerekirse katları çıkarıp giymek de mümkündür.

