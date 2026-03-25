Malatya Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu önemli bir konu. Hava genellikle bulutlu ve yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Hava serin ve nemli hissedilecek.

Rüzgar kuzey yönünden hafif bir hızla esecek. Bu durum, havanın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, terleme ve rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Gün boyunca rahat ve nefes alabilir kıyafetler tercih ediniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Perşembe günü sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Hava daha sıcak olacak. Cumartesi günü ise güneşli bir hava bekliyoruz. Sıcaklık yine 17 derece civarında kalacak.

Bu değişken hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesine neden olabilir. Günün erken saatlerinde kalın kıyafetler giymeniz uygun olacaktır. Akşam saatlerinde de aynı şekilde davranmalısınız. Gün ortasında ise daha hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

Hava durumu açısından, Malatya'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü serin ve yağışlı olacak. Uygun kıyafet ve hazırlıklarla gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.