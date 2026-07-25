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Malatya Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcak hava koşulları hakim olacak. Gündüz sıcaklık 32 - 34 derece arasında, gece ise 17 - 18 derece dolaylarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli kalacak. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak gerekiyor. Bol su tüketimi, hafif kıyafetler tercih edilmesi ve güneşten korunma tedbirleri alınması sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Malatya'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32 - 34 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 17 - 18 derece dolaylarında olacak. Bu sıcaklıklar Malatya'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugün hava durumu benzer şekilde devam ediyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 - 34 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı 17 - 18 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar Malatya'nın yaz karakterini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 30 - 32 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 32 - 33 dereceyi gösterecek. Hava açık görünümde olacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 35 - 36 dereceye yükselecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılabilir. Klimalı ortamlarda olmak da sağlık için avantaj sağlar.

Malatya'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. Bu yüzden sıcak hava koşullarına karşı önlemleri almak oldukça önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli tedbirleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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