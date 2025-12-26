Malatya Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu bulutlu ve soğuk olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 1 - 2 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmesi tahmin ediliyor. Yer yer orta kuvvette rüzgar da olabilecek. Nem oranı %55 civarında gerçekleşecek. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:13 olarak belirlendi.

27 Aralık Cumartesi günü hava durumu kar ve yağmur karışımı olarak tahmin ediliyor. 28 Aralık Pazar günü ise puslu bir güneş bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 4 - 6 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -4 ile -6 derece olacak. Rüzgarın kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi düşünüldü.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi dikkat çekiyor. Yağışların artması vatandaşlar için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Islak zeminlerde kayma riskine yönelik dikkatli yürümek gereklidir. Araç kullanmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması önerilir.